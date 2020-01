La CUP qüestiona la reacció dels alcaldes en l'accident a Iqoxe

La CUP qüestiona l'actitud dels alcaldes davant l'accident a Iqoxe la tarda del 14 de gener passat. Considera que no tot recau en la gestió exterior –per part de Protecció Civil– i que els alcaldes dels municipis químics tindrien la seva part de responsabilitat. La formació veu «indicis» que «no van fer tot el possible perquè sonessin les sirenes». Més enllà de les mancances en la gestió dels protocols, els cupaires exigeixen que es depurin responsabilitats penals sobre l'empresa accidentada i que l'administració faci controls més exhaustius. La formació ha anunciat que presentarà mocions a tots els ajuntaments per fer estudis independents sobre la qualitat de l'aire.