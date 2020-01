La ciutadania suspèn un govern que no sap resoldre problemes, segons el CEO

La ciutadania catalana suspèn el Govern de la Generalitat, un executiu que, per a la majoria dels ciutadans, no sap resoldre els problemes que té al davant, segons un sondeig fet públic ahir pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).

D'acord amb l'enquesta, realitzada a 1.600 persones entre el 18 de novembre i el 12 de desembre passats, la nota que els ciutadans atorguen a la gestió de la Generalitat en l'últim any és d'un 4,65 sobre 10. Preguntats sobre quina frase s'assembla més al que opinen sobre el Govern, el 61,6% van contestar: «Aquest Govern no sap com resoldre els problemes de país». El 30,6% va respondre que «aquest Govern sap com resoldre els problemes de país, però necessita temps», i l'1,6% va afirmar que «el Govern està resolent ja els problemes».

Els únics aprovats que obté el Govern procedeixen dels simpatitzants de JxCat i ERC, els dos socis de Govern. Els de JxCat li donen la nota més alta, un 6,23, mentre que els votants d'ERC li atorguen un 5,80. Les notes més altes següents procedeixen dels simpatitzants de la CUP (4,56) i els comuns (4,34). La nota més baixa, un 2,21, l'atorguen a la Generalitat els votants del PP.

D'altra banda, el 54,8% dels catalans considera que el Govern ha de prioritzar la resolució del conflicte a Catalunya, per sobre del 37,5% que defensa que l'executiu català prioritzi la gestió dels serveis públics que són competència seva, mentre que el 6,3% no ho sap i l'1,4% no contesta.

Les xifres pel que fa a la pregunta sobre què ha de prioritzar el Govern són semblants a les de l'any passat, tot i que les diferències augmenten: el 2018 el 49,9% defensava prioritzar resoldre el conflicte a Catalunya i el 44,3% que es gestionessin els serveis públics, mentre que el 3,6% no ho sabia i el 2,2% no contestava.

Si es diferencien els votants segons el vot en les últimes eleccions catalanes, els electors de JxCat, ERC, el PSC, la CUP i el PP aposten majoritàriament pel fet que el Govern prioritzi resoldre la situació entre Catalunya i la resta d'Espanya, i només els votants de Cs i els comuns opten per l'altra opció.

En una altra pregunta, el CEO demana als enquestats que identifiquin els tres principals problemes que té Catalunya, i reflecteix que el principal problema per als catalans és la insatisfacció amb la política i els polítics, amb el 36,8%. El segon és la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya amb el 30,9%, seguit de l'atur i la precarietat laboral amb el 23,3%, la sanitat amb el 19,3% i l'educació, cultura i investigació amb el 14,9%.

Respecte a l'any anterior, destaca que l'atur i la precarietat laboral ha passat de ser el primer problema dels catalans al tercer, encara que la resta segueix el mateix ordre, és a dir, la insatisfacció amb la política era el segon i ara ha passat a ser el primer, i les relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya era el tercer i ara és el segon.

A més a més, en ser preguntats sobre quin d'aquests problemes els afecta més personalment, el 21,8% dels enquestats també situa com a primera opció la insatisfacció amb la política, la segona és la relació entre Catalunya i la resta d'Espanya amb el 16,9%, i la tercera la sanitat, amb el 10,5%.