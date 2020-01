Els Mossos investiguen una presumpta agressió sexual múltiple a Reus

Els Mossos d'Esquadra estan investigant una presumpta agressió sexual múltiple ocorreguda la nit del 12 de gener a Reus (Tarragona), segons va informar ahir el Diari de Tarragona i va confirmar la policia catalana.

Aquestes fonts van apuntar que una dona va denunciar ahir que tres homes la van agredir la nit del 12 al 13 de gener, tot i que els Mossos d'Esquadra no van facilitar més informació perquè les investigacions continuen obertes. A més, el cos policial confirma que van tramitar part de les diligències al jutjat de guàrdia.

Addicionalment, El Diari de Tarragona va informar que la víctima és una dona de 35 anys que va acudir a l'hospital de Sant Joan de Reus, on va denunciar que havia estat agredida sexualment en un descampat situat al costat del parc del Trenet o de la Misericòrdia. Va ser el mateix hospital de Reus el que va activar el protocol a seguir en casos com aquest i va avisar els Mossos d'Esquadra, tot i que la víctima no va formalitzar fins ahir la denúncia.