Les autoritats avisen que aviat hi podria haver mil infectats més pel virus de Wuhan

L'alcalde de la ciutat de Wuhan, Zhou Xianwang, va admetre que la xifra de casos de contagi del virus de Wuhan podria augmentar en un miler d'afectats en els propers dies. L'estimació es basa en el supòsit que al voltant de la meitat dels gairebé 3.000 casos sospitosos d'haver tingut un contagi a la ciutat finalment donarien positiu en la prova de la malaltia. La xifra de morts pel virus ha arribat als 56 i el nombre de casos confirmats voregen els 2.000. D'aquests casos, 324 persones es troben en estat crític, segons va verificar l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

La Xina va anunciar que ha començat a desenvolupar una vacuna amb la qual preveu combatre i derrotar el nou virus. Xu Wenbo, científic del Centre de Prevenció i Control de Malalties, va explicar que els investigadors de l'organisme estan treballant en un remei per a la malaltia «després d'aconseguir aïllar amb èxit la primera soca de virus».

Segons Xu, els investigadors del Centre han usat seqüenciació genètica de ràpid rendiment per identificar els patògens un dia després de rebre les primeres quatre mostres el passat dia 2, procedents de Wuhan, epicentre del brot, ciutat de 11 milions d'habitants i en quarantena «de facto» des de dijous.

A l'epicentre geogràfic del virus «segueix gairebé tot tancat. Només hi ha algun supermercat obert amb productes», va explicar des de Wuhan Juan Pablo, un investigador uruguaià que s'hi ha vist atrapat per les circumstàncies. «No hi ha màscares ni alcohol enlloc. No és permès el transport que no sigui d'emergència i les ambulàncies passen pertot arreu transportant pacients».

Per la seva banda, els Estats Units -on es va confirmar un tercer contagi-, Japó i Corea del Sud van anunciar que evacuaran els seus compatriotes de Wuhan en avió, mentre que França -primer país europeu a detectar casos al seu territori- explora la possibilitat de fer-ho amb autobús. No obstant això, segons l'investigador uruguaià, en alguns casos es tractaria de sortir «en condicions que ningú sap; fins i tot algunes evacuacions són cap a ciutats molt properes que és possible que siguin tancades properament».

No és un pronòstic capritxós, ja que una desena de ciutats de la província de Hubei, de la qual és capital Wuhan, s'han sumat a la suspensió dels transports, i fins i tot una de la província de Canton: Shantou. Els que van sortir de Wuhan abans de la suspensió del transport no podran evitar passar per la consulta del metge, ja que la Comissió Nacional de Sanitat del país asiàtic va assegurar que està intentant localitzar les persones que han marxat de la ciutat en els darrers 15 dies. «Aquests residents seran localitzats, registrats i posats en observació», van assegurar les autoritats.



Mesures de contenció

La Xina no vol deixar res a la improvisació en el combat contra el virus i ha seguit ampliant les mesures de contenció i prevenció de la malaltia, en un país en què 30 de les seves divisions provincials han elevat al màxim l'alerta sanitària. Ahir es va conèixer la prohibició de la venda d'animals salvatges i vius a mercats, supermercats, restaurants o plataformes de comerç electrònic, ja que es creu que el brot es va originar en un mercat -habituals a tota la Xina- en el qual es venien animals d'aquest tipus. A la capital, on hi ha més de mig centenar d'infectats diagnosticats, totes les estacions de metro, de tren i d'autobús seran esterilitzades tres vegades al dia.

El Govern està estudiant com assistir els 20 ciutadans espanyols que es troben a Wuhan, amb els quals el consolat espanyol a Pequín està en «permanent contacte». La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, va activar divendres una cèl·lula de crisi.