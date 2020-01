Els diputats de Cs ovacionen Roldán per dir «delinqüent» a Torra

El president del Parlament, Roger Torrent, ha suspès el ple d'aquest dilluns després que la portaveu de Cs, Lorena Roldán, s'hagi referit al president de la Generalitat, Quim Torra, com a "delinqüent" i que el grup taronja ho hagi victorejat. Roldán estava responent Torra, que ha demanat la paraula a l'inici del ple per criticar la decisió de la cambra de retirar-li l'acta de diputat, quan ha assegurat que el president de la Generalitat "és un delinqüent" perquè ha estat condemnat per desobediència. "Una persona condemnada i jutjada per un fet tipificat al Codi Penal per la justícia és un delinqüent", ha insistit. Torrent ha cridat Roldán a l'ordre i la resta de diputats de Cs s'han aixecat i han començat a ovacionar la seva companya, per la qual cosa el president del Parlament ha acabat cridant a l'ordre el conjunt del grup i suspenent la sessió.