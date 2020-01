EN DIRECTE | Junqueras defensa al Parlament «el diàleg amb tothom»

L'exvicepresident del Govern i president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat aquest dimarts el "diàleg amb tothom" malgrat que es posin "pals a les rodes". Durant una intervenció a la comissió d'investigació sobre el 155 al Parlament, Junqueras ha dit que per molt que no agradi, ERC "parlarà amb tothom".

El republicà ha sostingut que l'aplicació del 155 a Catalunya només va servir per "perjudicar" els interessos dels ciutadans, per afectar les polítiques socials i aquelles destinades a augmentar la productivitat econòmica. "No va servir per fer-nos desistir, ni per tenir por. No n'hem tingut mai i menys ara. La presó és una part més del camí cap a la llibertat", ha argumentat. De fet, Junqueras ha conclòs que el 155 va ser el "teló de fons" per poder-los empresonar.