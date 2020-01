La presidenta bagenca del PDeCAT considera que «el moment és molt fràgil»

«És un moment molt fràgil». Ivet Castaño, president del PDeCAT a la comarca del Bages, veu que aquesta setmana ha de ser clau per al futur de la present legislatura, i que aquesta fragilitat pot acabar trencant l'acord de govern amb ERC i abocar el país a un nou període electoral. Però, al mateix temps, com que les possibilitats de salvar el govern tampoc no estan del tot exhaurides, manté oberta una porta a la continuïtat.

Castaño també es fa seu el discurs d'ERC, el soci de govern, que cal aprovar un pressupost per poder governar el país, però al mateix temps afirma que aquesta voluntat ha de ser compatible amb la defensa del president de la Generalitat, Quim Torra. «Això va de democràcia, de llibertat... però l'episodi del Parlament [d'ahir, dilluns] és donar la raó a la Junta Electoral Central, que no l'hauríem de reconèixer en aquest procés».

La política bagenca defensa que l'acta de diputat ha de pertà-nyer al president, i el Parlament és qui ha de poder decidir, i «no una Junta Electoral Central que ni tan sols és la que es va formar per al Parlament, sinó que és la que es va formar per a les últimes eleccions espanyoles». Castaño considera que la JEC «vulnera els drets del president de la Generalitat, dels que l'han votat i de les institucions catalanes».

Defensa la necessitat de poder aprovar un pressupost després de tenir-lo congelat en tres exercicis. «Hem de dotar-nos de pressupost perquè la gent del nostre país vagi millor, perquè els serveis tinguin més recursos i altres administracions puguin governar, també, millor». Però considera que ha de ser compatible amb la preservació dels drets. I tot plegat, «és complicat», segons Castaño.