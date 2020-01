Madrid negociarà amb l'Hermitage per instal·lar la franquícia a la capital espanyola

L'Ajuntament de Madrid iniciarà converses amb el Museu Hermitage de Sant Petersburg per avaluar l'encaix d'una franquícia de la pinacoteca a la capital espanyola, després que Barcelona hagi denegat per ara el projecte si no es reformula.

Així ho van confirmar fonts de l'àrea de Cultura, Turisme i Esports a l'ACN, que precisen que Madrid està oberta a «totes les sensibilitats artístiques» i refermen que no es vetarà «ningú» que vulgui presentar el seu projecte per la ciutat.

El consistori de Barcelona no va autoritzar dilluns instal·lar una seu del museu al port després de fer públics els resultats de quatre informes tècnics.

La delegada de Cultura a l'Ajuntament de Madrid, Andrea Levy, es posarà en contacte amb els responsables del museu les pròximes setmanes per valorar la «idoneïtat» del projecte i la possibilitat que es pugui instal·lar a Madrid. «Arribi a bon port o no, la decisió de Madrid sempre serà aliena a les raons sectàries, no com el cas de Barcelona», afirmen aquestes fonts.