Mireia Boya explica que pateix esclerosi múltiple

L'exdiputada de la CUP Mireia Boya pateix esclerosi múltiple, segons ha explicat ella mateixa aquest dimecres en una entrevista a RAC1 i com també recull en el llibre 'Trencar el silenci', que surt ara al mercat. Ja fa un any i mig que se li va diagnosticar aquesta malaltia i diu que viu amb la incertesa de no saber quan tindrà el proper brot, tot i que reconeix que, lluny de la política activa, se sent més tranquil·la.



"Quan m'ho van dir és com si sentís un soroll, però era incapaç de processar la informació", ha assegurat Boya, que ha afegeix en referència al llibre que "molt poca gent sabia que tenia esclerosi múltiple. No volia explicar-ho en un article ni en una entrevista a la ràdio de 20 minuts. Volia explicar totes les coses que m'havien passat i d'on ve tot això".



Des del Parlament, i durant una roda de premsa de la CUP, l'actual diputada Natàlia Sànchez ha aprofitat l'ocasió per dedicar unes paraules a Boya. "Li enviem tot el nostre suport per aquesta malaltia i una forta abraçada", ha dit acompanyada de la resta de diputats de la CUP.





Boya, nascuda a Sent Gaudenç, França, està actualment retirada de la vida política. El març de l'any passat va anunciar que abandona el secretariat nacional de la CUP per haver patit unper part d'un company de la direcció del partit anticapitalista.Aquest dimecres, preguntada sobre quines mesures s'han aplicat davant la denúncia d'assetjament sexual d'Boya, Natàlia Sànchez ha explicat que el cas es va gestionar en el marc del protocol contra les violències masclistes de l'organització, i que es van aplicar i van consensuar mesures "que ara s'estan desenvolupant ". De tota manera, la diputada ha afegit que aquestes mesures no són públiques, de manera que no les ha concretat, i ha demanat evitar la "revictimització".