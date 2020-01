Esquerra evita el xoc frontal amb Torra i diu que respecta la decisió

ERC va evitar ahir xocar frontalment amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i va afirmar que «respecta» la seva posició i les seves decisions «sobre el calendari electoral». Els republicans, que no van conèixer el contingut de la compareixença de Torra fins pocs minuts abans que es produís, van limitar-se a respondre amb un breu comunicat de la comissió permanent del partit, que es va reunir a la seu nacional per valorar «els escenaris» que s'obren a partir de la declaració institucional de Torra, on evitaven entrar en polèmica amb el president.

Encara que Torra va culpar obertament Roger Torrent de la retirada de la seva acta com a diputat, els dirigents d'ERC van mantenir ahir un perfil baix i es van limitar a dir que «respecten» la posició del president «i les seves decisions sobre el calendari electoral que se'n deriven, ja que és l'única persona facultada per prendre-les».

El comunicat dels republicans apunta que comparteixen «les principals conclusions de la compareixença de Torra», en el sentit que «al país li calen de manera urgent uns pressupostos que ja tenen un suport parlamentari ampli i que donin resposta als reptes i necessitats de la ciutadania». ERC també coincideix que «cal activar la via política posant en marxa la Taula de Negociació amb l'Estat».