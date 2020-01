L'OMS declara l'emergència internacional per l'avenç del coronavirus de Wuhan

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'emergència internacional davant el ràpid augment dels pacients afectats pel virus de Wuhan, ja més de 8.000 a divuit països, tot i que el 99% dels casos s'han diagnosticat dins de la Xina. Un comitè d'emergència de 15 experts, convocat pel director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va declarar aquesta alerta, que havia descartat fa una setmana, després de l'aparició de diversos contagis entre residents a països com Alemanya, Japó, EUA i el Vietnam, concretament persones que no han viatjat recentment a la Xina.

«Declarem aquesta alerta no pel que està passant dins la Xina sinó per la situació a altres països, i perquè el virus es podria estendre a llocs amb sistemes sanitaris més febles», va assegurar Tedros.

L'alerta mundial «no vol dir que desconfiem de la Xina: al contrari, creiem en la plena capacitat d'aquest país per combatre aquesta emergència», va assegurar el director general, qui fa uns dies va viatjar a Pequín i es va reunir amb el president xinès, Xi Jinping, per analitzar l'avanç de l'epidèmia.

Tedros va assenyalar que l'emergència internacional no suposa necessàriament límits al transport o al comerç amb la Xina. La declaració, va destacar el director general de l'OMS, busca un suport més gran als països menys desenvolupats i amb sistemes de salut insuficients per aturar possibles casos, i també una crida que la comunitat internacional acceleri la investigació sobre tractaments i vacunes. També es busca amb l'alerta «combatre els rumors i la desinformació», va explicar Tedros, que va assegurar que «és el moment de la solidaritat, no de l'estigma», cap a la Xina.

D'altra banda, l'avió que traslladarà la vintena d'espanyols repatriats des de Wuhan arribarà a la base aèria de Torrejón de Ardoz a primera hora de la tarda d'avui. Des d'allà, els repatriats seran traslladats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on passaran el període de quarantena. El vol que els portarà des de la Xina, que va ser contractat amb l'aerolínia espanyola Wamos Air, va sortir de Wuhan a la mitjanit. L'avió, en el qual viatgen més d'un centenar de ciutadans britànics, una vintena d'espanyols i diversos danesos i noruecs, té prevista la seva arribada a la base aèria de Brize Norton, situada al sud d'Anglaterra, al voltant de les dotze del migdia, i allà desembarcaran els ciutadans britànics.

Les autoritats xineses no recomanen evacuar els estrangers de Wuhan, ja que creuen que la mesura podria ser contraproduent per a la lluita contra la propagació de la malaltia, tot i que van assegurar que no ho impedirien.

En tot cas, no permeten que cap estranger que tingui febre o símptomes d'haver estat contagiat pugui pujar a un avió de repatriació, i en el mateix aeroport els sotmet a controls de temperatura.