López diu que la cúpula dels Mossos mai no va expressar suport a la independència

El comissari dels Mossos d'Esquadra Ferran López va assegurar ahir que ni el major Josep Lluís Trapero, ni ell mateix, ni cap comandament de la Prefectura del cos policial, va expressar mai el seu suport al procés sobiranista. «No és un tema que ens interessi», va dir per acabar López en la seva segona jornada de declaració com a testimoni al judici de l'Audiència Nacional a la cúpula dels Mossos per la seva actuació en l'1-O. L'exnúmero dos de Trapero va explicar, a preguntes de la lletrada de l'acusat, Olga Tubau, que ni el major ni cap comandament van manifestar mai simpatia ideològica amb els que defensen la independència. Ni abans, ni durant els dies que van envoltar l'1-O, ni després, va afegir. També va explicar que va ser Trapero qui des del mateix dia 1 va deixar clar que les accions individuals dels mossos que se situessin al marge de les pautes d'actuació dictades i basades en l'acte judicial haurien d'assumir la seva responsabilitat.