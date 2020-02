Aplaudiments i ovacions en aterrar l'avió d'Air Canada a Barajas

El vol AK837 d'Air Canada amb destinació a Toronto ha aterrat sense incidències sobre les 19.07 d'aquest dilluns a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas després de gairebé cinc hores sobrevolant l'espai aeri de Madrid.



L'avió, un Boeing 767-300 amb 128 passatgers a bord, s'ha enlairat a les 14.33 hores d'aquest dilluns de Barajas amb destinació a Toronto, però després de mitja hora de vol la tripulació s'ha adonat que ha patit un incident en l'enlairament que havia s'havia trencat un dels deu pneumàtics que formen part del tren d'aterratge i, suposadament, un dels motors. Per això, ha sobrevolat els voltants de l'espai aeri de Madrid amb la intenció de cremar combustible i reduir el pes de l'avió, fent així més segur l'aterratge.





L'aerolínia va emetre un comunicat en el qual assenyalava que l'aparell estava preparat per a operar amb un sol motor, així com que la tripulació estava entrenada per a aquesta mena de situacions. Per part seva, el pilot, en un to molt tranquil, ha explicat als passatgers per megafonia que s'anaven a aplicar els protocols recomanats en aquestes situacions, que consisteixen en cremes combustible i tornar a l'aeroport de sortida. Per això, els ha sol·licitat "molta calma i molta paciència".Aena ha informat a través del seu compte de Twitter que l'aterratge s'ha produït sense incidències i que la pista 32L ha quedat bloquejada per l'avió i els mitjans d'emergència. Els mecànics, que ha rebut l'aterratge amb un munt d'aplaudiments.En concret, al lloc s'han desplaçat sis dotacions de Bombers de la Comunitat de Madrid i deu efectius del SUMMA 112. A més, s'ha instal·lat una carpa d'emergències de Creu Roja. La Conselleria de Sanitat també havia alertat a tota la xarxa d'hospitals i ha demanat la col·laboració al SESCAM de Castella-la Manxa per si fos necessari. Així mateix, en l'operatiu han participat efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.