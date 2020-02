El cicle electoral dels EUA comença a Iowa

Els caucus d'Iowa inauguren avui el procés de primàries dels EUA, en el qual els votants demòcrates hauran de decidir qui proposen com a candidat per enfrontar-se al president Donald Trump a les eleccions generals de novembre. Iowa, un oceà de blatdemorars al mig oest dels EUA, és decisiu per ser la primera elecció al calendari, el que li atorga un poder descomunal per fer pujar o enfonsar candidats.

Es tracta d'un «joc d'expectatives» en què periodistes, polítics i assessors fan les seves apostes, explica John J. Zogby, un reconegut expert en opinió pública. «Iowa és l'Estat que té la clau. Iowa posa les coses sobre la taula. Històricament ha estat una part extremadament important del procés presidencial», afirma.

Les expectatives estan tan altes perquè a Iowa se li atribueix el poder de predir qui pot arribar a la Casa Blanca. En les últimes dues dècades, l'elegit en aquest estat s'ha convertit en el nominat demòcrata: Al Gore, que va acabar perdent davant de George W. Bush el 2000; John Kerry, que també va ser derrotat per Bush el 2004; Barack Obama, que va guanyar la presidència el 2008, i Hillary Clinton, que va tenir una dolorosa derrota davant Trump el 2016. La prova més recent del poder d'Iowa va ser la victòria el 2008 d'Obama, qui després de derrotar Clinton va deixar de ser un senador desconegut i es va convertir en un candidat viable.



El dia 11, a Nova Hampshire

Després d'Iowa, l'11 de febrer serà el torn de Nova Hampshire, un estat al nord-est dels EUA que s'enorgulleix de ser el primer de celebrar autèntiques primàries, és a dir, eleccions com a tals en les quals els ciutadans utilitzen urnes i ordinadors per votar. El que hi ha a Iowa són assemblees en què els veïns, reunits a gimnasos, escoles, restaurants i fins i tot domicilis particulars, debaten i decideixen quin candidat és el seu favorit.

Després de Nova Hampshire, hi haurà un moment de reflexió i és possible que molts candidats abandonin la carrera presidencial. Actualment hi ha dotze aspirants amb l'exvicepresident Joe Biden al capdavant, amb el 26,5% d'intenció de vot en l'àmbit nacional, seguit dels senadors Bernie Sanders (21,4%) i Elizabeth Warren (15%), segons una mitjana d'enquestes del web FiveThir-tyEight.

Sanders i Biden encapçalen, en aquest ordre, la intenció de vot a Iowa, amb l'exalcalde Pete Buttigieg i Warren com a tercera i quarta opció, respectivament, segons la mitjana del web RealClearPolitics. Però els últims sondejos han estat igualats i el panorama ha esdevingut encara més incert amb la decisió del diari Des Moines Register i la cadena CNN de cancel·lar a causa d'un error de metodologia la publicació d'una enquesta que en els últims anys s'ha considerat un referent.

En el bàndol republicà, Trump, que opta a la reelecció, no s'enfronta a cap desafiament seriós, de manera que totes les mirades estaran centrades en els demòcrates.

Especialment, els experts estan atents per veure si els guanyadors d'Iowa i Nova Hampshire són capaços de captivar els votants llatins de Nevada i negres de Carolina del Sud, ja que es considera que el suport d'aquestes minories serà essencial per derrotar Trump el novembre. Demogràficament, Iowa i Nova Hampshire són estats gairebé completament blancs, però a Nevada el 27% de la població és llatina i, a Carolina de Sud, el 30% són afroamericans, segons les dades de l'últim cens de l'any 2010.