El TSJC obre una segona causa penal contra Torra per no treure la pancarta dels presos

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert una causa penal contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència. El motiu és no acatar l'ordre del propi TSJC de retirar la pancarta sobre els presos del Palau de la Generalitat al setembre. En concret, el tribunal li va donar 48 hores el 23 de setembre. Finalment, va ser retirada el 27, després de recórrer als Mossos d'Esquadra. La van acabant traient el cantautor i exdiputat Lluís Llach, l'actriu Sílvia Bel, el periodista i exdiputat Antoni Baños i la portaveu de Somescola, Teresa Casals. L'origen d'aquest procediment és una denúncia d'Impulso Ciudadano. El TSJC també ha acordat designar com a instructor del procediment el magistrat Carlos Ramos.

Torra ja va ser jutjat per no retirar aquesta pancarta, però en aquest cas en període electoral, i va ser condemnat a un any i mig d'inhabilitació.