Detecten un cas sospitós per infecció de coronavirus a Vitòria

La direcció de Salut Pública i Addiccions del departament basc de Salut va activar ahir el protocol d'actuació davant el coronavirus per una possible infecció. Una dona que recentment ha tornat de la Xina presenta simptomatologia lleu respiratòria i ha estat posada en aïllament com a mesura preventiva. Actualment aquesta persona està ingressada a l'Hospital de Txagorritxu, a Vitòria.

Segons va informar el Departament de Salut, l'analítica es farà tant en laboratoris d'Euskadi com al laboratori de referència a Majadahonda (Madrid). Els resultats es coneixeran en les pròximes 24-48 hores. A més, aquest cas sospitós s'ha posat en coneixement de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de l'Ministeri de Salut.

El Departament de Salut i Osakidetza es mantenen «vigilants» i en contacte permanent amb la finalitat de seguir l'evolució d'aquest cas i de l'brot a nivell internacional. Així, en el moment en què aquesta persona va posar-se en contacte amb el sistema sanitari, l'actuació de tots els professionals va permetre el «correcte» compliment del protocol establert. El Departament de Salut i Osakidetza informaran de nou sobre aquesta situació quant se sàpiga el resultat de l'analítica. Mentrestant, van traslladar un missatge de tranquil·litat a la població a causa de la «fortalesa dels sistemes de prevenció, detecció, seguiment i actuació d'Euskadi».