El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya jutjarà a l'abril els membres de JxCat a la mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat per al proper mes d'abril el judici contra els membres de JxCat a la mesa del Parlament en l'etapa de Carme Forcadell, acusats de desobediència per permetre la tramitació de les lleis del procés. En una providència, l'alt tribunal català ha assenyalat el judici a la mesa per als dies 23, 24 i 28 d'abril pròxims, després que es veiés obligat a suspendre la vista -inicialment prevista per al novembre passat-, arran de l'elecció de Josep Josep Nuet com a diputat d'ERC al Congrés. El mes de desembre passat, el TSJC va proposar que fos el Tribunal Suprem qui jutgés Nuet –que era membre de la mesa del Parlament per CSQP quan es van tramitar les lleis del procés–, atesa la seva condició d'aforat, separadament de la resta d'acusats. El Suprem no ha decidit encara si accepta la proposta de l'alt tribunal català, però precisament ahir la Fiscalia del TS es va mostrar partidària que sigui la sala penal d'aquest tribunal la que jutgi Nuet. Així, el 23 d'abril vinent el TSJC s'iniciarà el judici contra els exmembres de la mesa Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, de JxSí, així com l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, acusats de desobediència per permetre que la cambra aprovés les lleis de desconnexió.