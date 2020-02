El Consell d'Europa critica les condicions a les comissaries dels Mossos

El Consell d'Europa va publicar ahir un informe sobre l'estat de les presons i centres de detenció policial a Catalunya en què critica les «condicions inacceptables» a les comissaries dels Mossos d'Esquadra com «la manca d'accés a la llum natural, una il·luminació artificial insuficient, la mala ventilació, l'accés inadequat a l'aigua potable o als productes d'higiene personal». Ho explica el cap de la delegació que va fer la visita el 2018, Mark Kelly, que lamenta «la manca de millores reals» a les comissaries, especialment a la de Les Corts. «Ha sigut molt decebedor», remarca.

Per contra, l'organització celebra que les autoritats catalanes ara són més «proclius» a abolir la contenció mecànica a les presons. L'informe ha estat elaborat per una delegació del comitè per a la Prevenció de la Tortura i del Tractament Degradant i Inhumà o el Càstig del Consell d'Europa.