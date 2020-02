El ple del Parlament aprova recórrer al Suprem l'ordre de la JEC de retirar l'escó a Torra

El ple del Parlament ha aprovat recórrer al Tribunal Suprem l'ordre de la JEC de retirar l'escó a Torra amb el suport de JxCat, ERC, els comuns, la CUP-CC i l'abstenció del PSC-Units. Tant Cs com el PPC ho han rebutjat. La cambra ha avalat presentar el recurs després que el TS digués que és el ple i no la Mesa qui ha de decidir si el presenta o no, com ja va intentar fer el 16 de gener. JxCat ha dit que el recurs no és per defensar Torra, sinó la sobirania del Parlament. Els comuns hi han votat a favor perquè Torra "continua sent president" i la CUP ha donat llum verda per "solidaritat antirepressiva". Els socialistes s'han abstingut per "no bloquejar". Tant Cs com el PP consideren que el paper del Parlament no és defensar els interessos de Torra, sinó de tota la ciutadania.