Una entrada d'aire fred rebaixa una calor de rècord en un mes de febrer

Una massa d'aire més fred va normalitzar ahir les temperatures a Catalunya després d'uns quants dies d'ambient primaveral en què s'han batut alguns rècords de calor en un mes de febrer, com a Barcelona, on des que hi ha registres fa 107 anys mai no s'havien registrat els 22,4ºC del dilluns passat a l'Observatori Fabra.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), dilluns la temperatura màxima va superar els 25 ºC a tot el nord-est del Principat, cosa inusual en un mes de febrer, a més de registrar-se també mínimes històriques, per elevades, en aquest mes. Les dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) mostrrn que 8 de les 146 estacions amb més de 10 anys de dades van mesurar dilluns un nou rècord de temperatura màxima de febrer.

El valor més elevat de la jornada van ser els 26,4 ºC a Anglès, seguits pels 25,8 ºC de Cabanes i els 25,4 ºC de la Bisbal d'Empordà, tots ells rècord en un mes de febrer. El dia abans, diumenge, l'estació de Portbou ja havia superat el seu rècord de temperatura màxima de febrer, amb 25,8ºC.

L'Observatori Fabra de Barcelona, a Collserola, i amb una sèrie de 107 anys, va registrar dilluns 22,4 ºC i va superar els 22,2 ºC assolits el dia 22 de febrer del 2019.