L'actor Toni Albà és absolt i el jutge diu que els seus tuits són «llibertat d'expressió»

El jutge penal número 2 de Vilanova i la Geltrú ha absolt l'actor Toni Albà d'un delicte d'injúries greus a les forces i cossos de seguretat de l'Estat i ha situat els seus tuits de la tardor del 2017 en "l'exercici de la llibertat d'expressió". L'actor s'enfrontava a una multa de més de 10.000 euros que sol·licitava la fiscalia. Per al jutge, encara que l'actor fes servir expressions "innaceptables, desagradables, feridores i deslegitimadores de les característiques democràtiques de les forces policials", amb una "interpretació esbiaixada de la realitat", són al mateix temps "un exercici legítim de la llibertat d'expressió en el context del debat públic".

El procediment judicial contra Albà es va obrir arran d'un informa de la brigada d'informació de Barcelona de la Policia Nacional i el judici es va celebrar el juny del 2019. La fiscalia acusava l'actor d'un delicte d'injúries greus contra els cossos i forces de seguretat de l'Estat per uns tuits publicats el 3 i el 5 d'octubre del 2017.

El primer tuit tenia el text "mai tants membres d'una banda de terrorisme d'estat havien estat fotografiats junts", en resposta a una publicació que contenia una fotografia d'agents de la Policia Nacional desplaçats a Catalunya amb motiu de l'1-O davant del vaixell on s'allotjaven. El segon tuit afirmava que "atropellar ciutadans ho fa l'islàmic i l'hispànic", comentari que acompanyava un vídeo on es veien dos vehicles de la Guàrdia Civil fent maniobres mentre un grup de persones obstaculitzaven la part central d'una via.

Per al jutge, Albà "va emetre unes opinions o judicis de valor enmig d'un important debat públic que ha tingut unes importantíssimes conseqüències polítiques que arriben fins aquests dies". I remarca que, tot i que es puguin considerar "innecessàries, ferides, denigrants o deslegitimadores", el jutge remarca que "el debat públic d'una societat democràtica es veu enriquit amb expressions discordants com la present, ja que permet qüestionar críticament el succés des de tots els punts de vista possibles".

A més, el magistrat assenyala que els missatges publicats "no es dirigien individualment a cap agent ni retreu comportaments concrets", i que tampoc inciten a l'odi ni a la violència. "Les expressions constitueixen un exercici legítim de la llibertat d'expressió en el context del debat públic", conclou.

Inicialment, la fiscalia també demanava una pena per a Albà per uns tuits referits a la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, però la magistrada va renunciar a presentar accions i va traslladar el seu perdó a l'encausat. El fiscal va retirar el càrrec que imputava a l'actor en relació amb Lamela.