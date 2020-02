El Govern central tipificarà com a delicte l'apologia i exaltació del franquisme en el Codi Penal

La portaveu del grup parlamentari socialista, Adriana Lastra, va assegurar ahir que el Govern espanyol està treballant en un es-borrany per a la reforma del Codi Penal perquè «cal tenir un codi del segle XXI, adequat als temps».

«El Codi Penal no es negocia amb els territoris», va dir la número dos del PSOE en un esmorzar informatiu, organitzat pel Nova Economia Fòrum, on va explicar que la proposta de reforma «sortirà» del Consell de Ministres, «que després farà seva el Congrés dels Diputats».

«I serà en aquest debat on s'han d'acordar les modificacions», va dir la també vicesecretària general del PSOE. Lastra va recordar que la reforma requerirà d'una majoria absoluta de la cambra baixa «i llavors serà un Codi del Congrés i de tota la ciutadania».

La proposta de reforma del Codi Penal, anunciada fa setmanes pels socialistes, comportarà l'actualització de les penes per delictes de sedició i rebel·lió, però també altres aspectes com incloure com a delicte l'apologia i exaltació del franquisme.

Ja el passat mes d'octubre, a una entrevista amb Efe, la llavors ministra de Justícia en funcions, Dolors Delgado, apostava per castigar l'apologia del franquisme en línia amb altres països com Alemanya, Itàlia o França, on l'exaltació del nazisme o el feixisme té resposta penal.

A l'esmorzar informatiu, Lastra ha reiterat que el Govern central exhumarà les víctimes que jeuen a les fosses comunes i retirarà la simbologia franquista que queda als llocs públics.

I tot això perquè, va dir, «en democràcia no s'homenatja dictadors ni tirans», sentència que va provocar els aplaudiments dels assistents, entre ells un nombrós grup de ministres, diputats i membres de l'Executiva Federal del PSOE.