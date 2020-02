JxCat i ERC polemitzen pel mediador en una taula on estarà present Iglesias

La figura d'un mediador que verifiqui els acords als quals puguin arribar la Generalitat i el Govern central és ara objecte de polèmica entre JxCat i ERC, que divergeixen quant als preparatius de la futura taula de diàleg sobre Catalunya, en la qual hi haurà el líder de Podem, Pablo Iglesias.

A poc a poc es van aclarint algunes incògnites sobre aquest espai de negociació, la primera reunió de la qual la presidiran el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president de Govern, Pedro Sánchez.

Ahir, el vicepresident segon del Govern central i ministre de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, va confirmar que formarà part de la taula. «El president m'ha demanat que hi sigui, per tant la meva obligació és ser-hi», va indicar Iglesias, que segons va explicar hi mantindrà una posició comuna a la de tot el Govern.

En la reunió de dijous passat, Torra i Sánchez van acordar designar dos equips tècnics per preparar la constitució de la taula aquest mateix mes de febrer, però alguns dels detalls poden ser un escull.

Hores després de la reunió entre presidents al Palau de la Generalitat, el ple de Parlament va aprovar una moció -amb els vots a favor de JxCat, ERC i la CUP- que plantejava que a la taula hi ha d'haver un «mediador internacional» que «vetlli pel compliment dels acords». Els últims dies, Torra ha posat tot l'accent en la reivindicació del «mediador» i ha advertit que la moció de dijous és «d'obligat compliment» per a l'independentisme.



Parla Puigdemont

Ahir mateix, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assenyalar que un relator «forma part» de la negociació que el Govern vol establir amb el Govern espanyol, «d'igual a igual», i va considerar «fonamental» que aquesta figura entri a la taula de diàleg. «El relator formava part, i forma part, de qualsevol negociació del nivell que volem els catalans amb el Govern espanyol, una negociació d'igual a igual», va assenyalar Puigdemont a la seva arribada al Parlament Europeu a Estrasburg. L'expresident de la Generalitat va apuntar que aquesta figura va ser «l'element que va fer aixecar de la taula el Govern espanyol la ultima vegada que ens vam asseure». «Es va acordar això i finalment, de manera unilateral, el Govern central es va aixecar de la taula perquè no acceptava una cosa que és fonamental en un tipus de negociació i converses entre dues parts que diuen respectar mútuament», ha advertit. Puigdemont va afegir que «l'experiència d'octubre del 2017» els «aconsella fervorosament» no refiar-se, i va considerar que la millor manera de trobar un acord és «un relator (...) que pugui donar testimoni i acreditar fefaentment allò que estem parlant». «La prudència i el fet de buscar eficàcia en aquestes converses ens aconsella que allò que vam defensar davant del Govern espanyol i allò que el Govern espanyol va acceptar, ho mantinguem», va concloure.



Condició sine qua non?

També ahir, el president del Parlament, Roger Torrent, una de les principals veus institucionals d'ERC, va dir que «estaria bé» i «seria important» que un mediador s'assegués a la taula de negociació, però va demanar que no sigui «una condició sine qua non» ni «un element inhabilitant».

Poc després, des de Twitter, la diputada de JxCat al Parlament i regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadi, va sortir al pas de les declaracions de Torrent, a qui va interpel·lar directament: «És curiós, perquè la setmana passada vas votar a favor del mediador al ple del Parlament». «És clar que el ple també va votar que el president Quim Torra és diputat...», va afegir Artadi en to de retret cap a Torrent, que va deixar en suspens el vot de Torra després de l'ordre de la JEC de retirar l'acta de diputat al president.

En canvi, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va opinar que «no cal» un mediador, perquè hi ha «confiança» entre governs.

En sortir de la seva reunió amb Torra, Sánchez ja va advertir que la futura taula -la primera sessió presidiran tots dos presidents- no tindrà mediador.

La figura del «mediador» o «relator» ja va ser motiu de polèmica fa just un any, quan JxCat i ERC negociaven amb el Govern la creació d'una taula de partits a canvi del seu suport als pressupostos generals de l'Estat, negociació que finalment es va trencar, el que va desembocar en un avançament electoral a Espanya.

Aquesta setmana, Torra té previst convocar les forces independentistes -JxCat, ERC, la CUP i les entitats ANC i Òmnium Cultural- a una nova reunió per analitzar els passos següents. En l'anterior cimera independentista, el 15 de gener, Torra va acordar amb els seus interlocutors que traslladaria a Sánchez que aquesta taula de diàleg només ha de servir per parlar sobre el dret a l'autodeterminació i la "fi de la repressió". En la nova reunió de l'independentisme prevista per a aquesta setmana, la qüestió del mediador serà un dels punts a sobre de la taula.

Els qui no estaran presents en aquesta reunió són els comuns, el portaveu dels quals, Joan Mena, va acusar ahir Torra de buscar «excuses» per «dinamitar» el diàleg i va criticar el «sectarisme» que, segons ell, demostra en convocar només els partits independentistes per perfilar una estratègia conjunta. El líder del PPC, Alejandro Fernández, per la seva banda, va acusar Sánchez i Torra d'«amagar-se» rere la taula de diàleg per parlar sobre «autodeterminació, repressió i presos polítics».