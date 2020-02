Kramp-Karrembauer renuncia a substituir Merkel com a candidata

La presidenta de la Unió Demòcrata Cristiana (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, ha renunciat a ser l'eventual successora d'Angela Merkel a la Cancelleria després de les pròximes eleccions a Alemanya, en una decisió que va assegurar haver madurat des de fa temps i que no és resultat dels esdeveniments viscuts la setmana passada a Turíngia, en què la CDU va sumar per fer govern amb els neonazis d'Alternativa per Alemanya.

«Aquesta decisió ha madurat i crescut durant bastant temps», va assegurar, després d'una reunió interna de la CDU a Berlín. Així mateix, va indicar que la qüestió de la candidatura a canceller es decidirà en un congrés del partit a nivell nacional ja que totes les altres propostes sobre aquest tema, com una enquesta entre els afiliats, han estat rebutjades en l'última reunió. A més, va defensar que la separació del càrrec de canceller del de president de la CDU en dues persones, com és el cas actual entre Merkel i ella, implica un afebliment del partit en un moment en què es necessita una CDU fort. Kramp-Karrenbauer va anunciar ahir per sorpresa a la cúpula del partit a Berlín la seva renúncia tant a la prefectura de la CDU com a la candidatura per la successió de la canceller, després que aquesta acabi el seu actual mandat. La també ministra de Defensa ha dit que renunciarà a la presidència de la CDU i que no serà candidata a canceller pel seu partit a fi que continuï existint la possibilitat que tots dos càrrecs quedin en una sola mà. Amb tot, segons el portaveu del Govern, Steffen Seibert, la política vol continuar sent ministra de Defensa.