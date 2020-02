Mor la conductora d'un cotxe en sortir de la carretera i bolcar en un canal d'aigua a la C-17, a Ripoll

La conductora d'un cotxe ha mort aquesta nit en una sortida de via a la C-17 a Ripoll. El vehicle ha quedat bolcat en un canal d'aigua. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís quan passaven sis minuts de la mitjanit. L'accident ha estat al quilòmetre 91.

S'han activat dues patrulles dels Mossos, nou dotacions dels Bombers, entre les quals unitats subaquàtiques i de muntanya, així com tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta ja són 14 les víctimes que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. La conductora no portava identificació.