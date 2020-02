Què diuen les portades en paper d'aquest dimarts?

'Regió7': "El trànsit a l'autopista deixa de créixer després de cinc anys seguits de recuperació".

'La Vanguardia': "El Mobile es manté ferm malgrat les baixes d'empreses".

'El Periódico': "Compte enrere per al Mobile en quarantena".

'Ara': "El País Basc i Galícia avancen eleccions".

'El Punt Avui': "Més baixes al Mobile".

'El País': "Urkullu y Feijóo llaman a las urnas y reavivan la tensión electoral".

'La Razón': "El PP ratifica a Alonso pero no descarta que caiga por el pacto con Cs".

'ABC': "No hará falta mediador, ya estará Iglesias".

'El Mundo': "Feijóo y Urkullu van a las urnas para alejarse del plan de Torra".

'Diari de Girona': "Els enginyers denuncien la 'precarietat' de la xarxa elèctrica gironina".

'Diari Segre': "El conductor d'un ciclomotor perd la vida en un aparatós accident a passeig de Ronda".