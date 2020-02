El Govern central assegura que no hi haurà mediador a la taula de diàleg

La ministra portaveu del Govern espanyol, María Jesús Montero, va deixar clar ahir que no hi haurà cap mediador per al conflicte de Catalunya i va anunciar que la taula de diàleg entre el Govern català i el central es convocarà «aviat». «La falsa polèmica sobre el tema del mediador ha quedat perfectament tancada, no és necessària la figura d'un mediador», va dir la ministra en roda de premsa posterior al Consell de ministres.

Segons la ministra, no cal cap mediador perquè, com va dir el president del Govern, Pedro Sánchez, són els ciutadans espanyols els «testimonis d'aquestes converses que s'estan transmetent amb absoluta transparència, amb llum i amb taquígrafs». Montero va subratllar que el Govern continuarà amb una «vocació inequívoca» de diàleg per avançar i trobar elements que siguin satisfactoris per al conjunt de Catalunya i de país, en el que ha definit com «l'única possibilitat que tenim per tornar a aquest retrobament» d'Espanya i Catalunya.

Sobre la convocatòria de la taula de diàleg i negociació entre els dos governs que el PSOE i ERC van pactar per a la investidura del president del Govern espanyol, la ministra es va limitar a dir que es farà en breu i que encara no té data. Sobre la seva composició, Montero ha explicat que serà el mateix Sánchez qui determini les persones que compondran «aquesta delegació o aquesta representació del Govern d'Espanya en aquesta reunió», encara que ja se sap que una d'elles serà el vicepresident segon de l'executiu i líder de Podem, Pablo Iglesias.

La «taula catalana» decidirà

El president de la Generalitat, Quim Torra, deixarà que sigui la «taula catalana» -formada per entitats i partits de l'àmbit independentista- qui decideixi si la figura d'un mediador ha de ser una condició sine qua non per activar la taula de negociació entre la Generalitat i el Govern. «La setmana passada el Parlament va votar una proposta de resolució en la qual es considerava necessària la figura del mediador. A partir d'aquí, això es traslladarà a la taula catalana que en els pròxims dies es reunirà (...) per acabar de prendre de manera consensuada aquesta decisió», va assenyalar en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern la portaveu, Meritxell Budó.

Torra va avançar que convocaria les forces independentistes -JxCat, ERC, la CUP i les entitats ANC i Òmnium Cultural- a una nova reunió aquesta setmana per analitzar els següents passos a donar en relació amb la taula de governs. No obstant això, Budó va precisar que encara no hi ha dia ni hora per a la cita, que no s'anunciarà als mitjans de comunicació per afavorir un treball «discret». «No serà una reunió que es farà pública, com ho va ser la primera. En aquest cas s'ha decidit que la taula catalana treballarà des de la discreció, fora del focus mediàtic i sense pressió», va explicar. En els últims dies, el president català i l'entorn de JxCat han posat tot l'accent en la reivindicació del «mediador», però des d'ERC han demanat que aquesta figura, que ells també veuen com a «important», no sigui un obstacle per iniciar el diàleg amb el Govern central.