El TC insta de nou a investigar Torrent i inclou en el cas la bagenca Delgado

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat tornar a instar la Fiscalia a investigar el president del Parlament, Roger Torrent, per haver admès a tràmit el 29 d'octubre passat una moció presentada per la CUP que expressava la voluntat del Parlament d'exercir de forma concreta el dret a l'autodeterminació.

És el segon cop que el TC fa aquest pas. El tribunal ja ho va fer a final de gener, quan va acordar portar al ministeri públic Torrent i també el vicepresident primer, Josep Costa, i el secretari primer de la mesa, Eusebi Campdepadrós, per un delicte de desobediència a les resolucions del tribunal. En aquest cas, a diferència de l'anterior, hi afegeix també la fins fa poc la secretària quarta de la mesa, la bagenca Adriana Delgado, diputada d'ERC i alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet.

El tribunal ha acordat per unanimitat estimar l'incident d'execució de sentència presentat pel Govern espanyol contra l'acord de la mesa de tramitar la resolució de la CUP, així com per l'acord del 5 de novembre de rebutjar les sol·licituds de reconsideració plantejades pel PSC-Units, Cs i PP.

En l'avançament de la interlocutòria que ha facilitat el tribunal, es considera que el Parlament ha tornat a vulnerar l'ordre constitucional i estatutari amb aquestes decisions, ja que «el seu contingut objectivament contrari a la Constitució no era difícil de constatar» si es tenen en compte sentències i requeriments recents del TC, que eren «coneguts» per la mesa «abans d'admetre a tràmit aquesta iniciativa parlamentària».

El ple del TC considera que el Parlament «ha tornat a actuar de manera inequívoca per exercir el dret a l'autodeterminació» i que això evidencia que la cambra «insisteix a negar-se a complir les resolucions del TC i persegueix continuar amb el procés secessionista de Catalunya inconstitucional».

Davant d'aquests fets, el tribunal estima l'incident de recusació formulat per l'advocat de l'Estat, declara la nul·litat dels acords i acorda notificar personalment la interlocutòria a Torrent, a la resta de membres de la mesa i al secretari general del Parlament amb l'advertiment del seu «deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectament suposa ignorar o eludir» les sentències del TC i el que s'acorda ara.

A més, se'ls avisa «d'eventuals responsabilitats, inclosa la penal» si no ho fan. I per segona vegada porta Torrent, Costa i Campdepadrós, i per primer cop Adriana Delgado, a la Fiscalia perquè «procedeixi, en el seu cas, a exigir la responsabilitat penal» corresponent per incomplir el mandat segons el qual tots els poders públics estan «obligats al compliment del que el TC resol».