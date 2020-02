Torra atribueix la cancel·lació del Mobile a «l'epidèmia de la por»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha negat aquest divendres que la cancel·lació del Mobile World Congress (MWC) s'hagi fet pel coronavirus i l'ha atribuït a "l'epidèmia de la por". "Aquest fet [la cancel·lació] no ha estat causat per l'epidèmia del covid-19, que no té casos registrats a Catalunya i que tampoc respon a cap recomanació de l'OMS, sinó per allò que ara coneixem com infodemia, o epidèmia de la por", ha afirmat. El president també ha apel·lat a "la força dels arguments de la raó científica i la responsabilitat de tots en difondre informació veraç, sòlida i científicament contrastada". Torra ha fet aquestes afirmacions durant la cloenda d'un acte al Palau de la Generalitat sobre el model català de salut.

L'incís sobre el Mobile l'ha fet mentre parlava de les bones pràctiques del sistema català, un sistema "de primer ordre". A l'acte hi havia presents precisament representants de l'OMS.