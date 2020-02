Carmena assegura que es va «equivocar» en crear la plataforma de Más Madrid

L'exalcadesa de Madrid Manuela Carmena va assegurar ahir que es va «equivocar» en crear la plataforma municipal de Más Madrid i va remarcar que «no es tornaria a presentar com a alcaldessa» de la capital.

Així ho va assegurar durant una entrevista que li va fer l'exregidor socialista Antonio Carmona a Ràdio Inter, en la qual Carmena va dir que la creació de Más Madrid va ser amb la intenció que la candidatura «no fos un àlbum de cromos de partits». «Em vaig equivocar perquè em semblava que era imprescindible una plataforma. No una candidatura que fos un àlbum de cromos de partits polítics», va afirmar Carmena.

L'exalcaldessa va insistir que «no podíem tenir regidors designats per partits. Calia buscar persones de la societat civil, amb ideologia, que pertanyessin a partits però que no fos determinant la designació del partit». «Em va sorprendre moltíssim que els responsables dels partits (amb referència a Podem i IU) no ho entenguessin», va recalcar Carmena, que va assegurar que una plataforma que «estava pensada per a la unió va acabar convertint-se en una en la qual, sense venir al cas, es va rebre un càstig incomprensible».

Respecte al líder de Més País, Íñigo Errejón, Carmena el va qualificar com un «polític estupend i molt jove» que podrà demostrar la seva vàlua al llarg del temps perquè «quan les coses no surten com tu vols, et preparen perquè surtin més endavant».