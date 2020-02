Dimiteix un assessor de Boris Johnson que va qüestionar la intel·ligència dels negres

Andrew Sabisky, assessor del primer ministre britànic, Boris Johnson, va anunciar ahir la seva dimissió després que es difonguessin antigues afirmacions seves en què sostenia que les persones negres tenen, de mitjana, un coeficient intel·lectual més baix que les blanques.

Johnson havia rebut crítiques en els mitjans britànics en les últimes hores després d'haver-se negat a distanciar-se de les polèmiques opinions del seu assessor.

Sabisky, de 27 anys, es va mostrar el 2014 a favor d'obligar a prendre anticonceptius per llei durant la pubertat per «evitar els problemes que generen els embarassos no planificats».

«Les lleis sobre vacunació són un precedent», va escriure el fins ara assessor de Downing Street en una pàgina web creada per Dominic Cummings, la mà dreta de Johnson al Govern britànic.

Segons el diari The Guardian, Sabisky va defensar en una entrevista el 2016 estendre l'ús d'un medicament per incrementar les funcions cerebrals malgrat els seus riscos associats.

«Des d'una perspectiva social, els beneficis de donar a tothom modafinil un cop per setmana probablement mereixen el risc d'un nen mort un cop a l'any», va afirmar.

Va ser precisament Cummings qui el va contractar després de publicar un anunci en què aspirava a captar persones «rares amb talent» per treballar com a assessors de l'Executiu.

Sabisky va anunciar la seva dimissió en un missatge a Twitter: «M'hi vaig apuntar per fer un treball de veritat, no per ser el centre d'una gegantesca difamació», va afirmar.

«Espero que Downing Street contracti a més persones amb un bon historial de previsions geopolítiques encertades i que els mitjans aprenguin a no utilitzar declaracions de manera selectiva», va afegir.

El polèmic Cummings és, segons molts analistes, el cervell de la recent remodelació de Govern, en què el primer ministre va decidir afermar el seu control de ministeris clau com el d'Economia en dissenyar per a ell un grup d'assessors compartit amb el del seu despatx oficial, fet que va forçar la dimissió de Sajid Javid.

La pressió sobre Johnson perquè acomiadés Sabisky va augmentar ahir després que el Partit Laborista, primer de l'oposició, en demanés el relleu. El president de la formació socialdemòcrata, Ian Lavery, va qualificar de «desagradable» que el Govern no hagi condemnat els comentaris de Sabisky i va afegir que «ha donat suport a la idea que els blancs són més intel·ligents que els negres». «Boris Johnson hauria de tenir el coratge de fer una declaració amb les seves pròpies paraules sobre per què ha fet aquest nomenament i quins són els seus punts de vista sobre l'eugenèsia», va apuntar.