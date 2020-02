El PDeCAT dona suport a Torra per la proposta de mediador internacional

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, va manifestar ahir el seu suport total a la posició del president Quim Torra sobre la figura del mediador internacional a la taula de negociació amb el Govern central i va remarcar que s'hauria de respectar la resolució que va aprovar el Parlament en aquesta línia.

En una roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit, Solsona va valorar així la polèmica per l'exigència de Torra d'incloure un mediador internacional, cosa que rebutja el Govern espanyol, mentre que ERC demana que no es dilati l'inici de la taula per aquesta qüestió. Solsona va recalcar que la majoria del Parlament (amb el suport d'ERC) va aprovar una resolució que reclamava un mediador internacional, un text que considera que no és «interpretable». Solsona va remarcar que «estaria bé mantenir això fins al final», ja que no respectar les decisions de la Cambra dona «mala imatge a la ciutadania».