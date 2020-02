Sánchez i Casado constaten el seu desacord total en la seva primera reunió

La primera reunió del president del Govern, Pedro Sánchez, amb el líder de l'oposició, Pablo Casado, d'aquesta legislatura va servir ahir per confirmar el desacord entre tots dos, sense que tinguessin lloc avenços importants en cap dels temes en què és necessari un acord. Després d'una hora i mitja de reunió a la Moncloa, on Casado no era convocat des del 16 de desembre, quan Sánchez el va citar per demanar-li suport per a la investidura, el Govern va constatar a través d'un comunicat que persistia la situació de «bloqueig» que atribueix exclusivament a l'actitud del PP.

El mateix Sánchez va sortir posteriorment a Twitter per retreure que Casado va deixar clar que «o es fan les seves polítiques o Espanya no pot comptar amb el PP» i reiterar que ha de «sortir del bloqueig i fer una oposició lleial».

En la seva compareixença davant els mitjans, Casado va atribuir qualsevol tipus de bloqueig a l'actitud del Govern i va parlar d'una reunió «cordial», a més d'assegurar que manté la «mà estesa» per als acords d'Estat, sempre que hi hagi un canvi total de les polítiques d'Executiu.

Més enllà de nomenar cadascun els seus interlocutors per parlar sobre el pacte de Toledo o la reforma educativa, en la resta dels temes segueix sense haver-hi acord ni cap perspectiva de tenir-ne. Qüestions com la renovació de la cúpula judicial o el conflicte català, sobre el qual les postures estan encara més allunyades, queden com estaven. De fet, Casado posa com a condició per negociar els pactes que ha ofert a Sánchez, entre ells un possible suport als Pressupostos Generals de l'Estat, que el Govern «renunciï» a la taula de diàleg amb la Generalitat i trenqui qualsevol tipus de relació amb els independentistes, així com canvis en la seva política econòmica.



Actitud «negacionista»

La portaveu del Govern, María José Montero, en la roda de premsa després de la reunió, va acusar Casado de perjudicar les institucions per la seva actitud «negacionista» i «obstruccionista» sobre la renovació dels òrgans constitucionals, com el judicial. La ministra va considerar que és «tremendament irresponsable» que Casado vinculi la renovació d'aquests òrgans amb condicions com renunciar a la taula de diàleg amb el Govern, a nomenar Dolores Delgado fiscal general o a reformar el Codi Penal. I va afegir que «no enganya a ningú» oferint negociar uns pressupostos amb les premisses de les polítiques del PP, per la qual cosa les seves paraules sobre estendre la mà són «buides» i no és cert que mostrés aquesta disposició durant la seva trobada amb Sánchez.

Així, mentre Casado va insistir que ara «la pilota és a la teulada de Sánchez», des del Govern no consideren que hagi posat sobre la taula cap acord en ferm i van reclamar, al seu torn, que el líder de l'oposició torni «a la responsabilitat i la política útil».

Per totes dues parts van insistir que mantindran «la mà estesa» per aconseguir acords d'Estat, però aquestes mans sembla que continuen, després de la reunió d'ahir, massa allunyades com per arribar a estrènyer-se en un futur pròxim.

En agenda no hi ha cap nova trobada en perspectiva, més enllà que el president del Govern i el líder de l'oposició continuaran veient-se les cares en el Congrés, la pròxima demà mateix en la sessió del control a l'Executiu.

Casado preguntarà a Sánchez si «el Govern ha renunciat a reduir la desocupació que pateixen més de 3 milions d'espanyols?», i d'aquesta manera insistirà en les seves crítiques en matèria de política econòmica.