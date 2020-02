Torra i ERC dirimeixen les seves discrepàncies sobre el mediador en una reunió

El president de la Generalitat, Quim Torra, i representants d'ERC van dirimir ahir les seves discrepàncies en una nova cimera independentista celebrada, aquest cop, de manera discreta, allunyada dels focus mediàtics.

La reunió va fer-se a les dependències del Palau de la Generalitat, a la Casa dels Canonges, entre el migdia i la tarda, per abordar detalls de la futura taula de diàleg amb el Govern central, com l'escull del «mediador internacional», que exigeix amb insistència JxCat i relativitza ERC.

És la segona cimera d'aquesta mena després de la del 15 de gener, a la qual també van assistir representants de JxCat, ERC, la CUP i les entitats ANC i Òmnium Cultural, i que va servir llavors per preparar la reunió que havia de mantenir el president de la Generalitat amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Per part de JxCat, van acudir a la cita aquest dilluns, a més del president Quim Torra, el líder del grup de JxCat, Albert Batet, entre d'altres.

En representació d'ERC, hi van participar el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, la portaveu de la formació, Marta Vilalta, i el diputat Josep Maria Jové.

En un context preelectoral a Catalunya, el punt polèmic del debat és la figura del mediador internacional, una exigència de Torra i de JXCat que el Govern de Pedro Sánchez no accepta, mentre que ERC reclama que això no sigui una excusa per dilatar l'arrencada de la taula de negociació, que voldrien que tingués lloc aviat.

«La setmana que ve com a màxim», va subratllar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, després de la reunió de l'executiva del partit.

Vilalta ha avisat que Esquerra no entendria que es busqués «dilatar» més la seva convocatòria amb temes formals com la figura del mediador, ni que es vulguin «barrejar els temes que cal tractar» en aquesta taula de diàleg sobre Catalunya amb les qüestions competencials o d'inversions que aborda la Comissió Bilateral Estat-Generalitat.



Pressions dels comuns

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, per la seva banda, va considerar que Torra no té «intenció ni capacitat» de liderar la taula de diàleg entre governs i va emplaçar ERC a «desmarcar-se'n» i impedir que JxCat faci «saltar pels aires» aquest espai de negociació.