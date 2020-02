Ribó diu que no sabia qui pagava els seus viatges a dues finals de Champions

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va assegurar ahir que desconeixia qui havia pagat els dos viatges a la final de la Champions que va disputar el Barça el 2009 i 2015, a Roma i Berlín, respectivament, i als quals es va desplaçar amb la seva dona i la seva filla amb un grup en un avió llogat per l'empresari bagenc Jordi Soler.

En la seva declaració voluntària com a investigat davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga l'anomenat cas 3% de presumpte finançament il·legal de CDC mitjançant comissions per obres públiques, va explicar que fins que no va tenir accés a les actuacions no va saber qui havia pagat aquests viatges, segons van informar fonts jurídiques presents a la compareixença.

Segons el seu relat, el 2009 va ser Ramon Camp, històric diputat de CiU, que li va dir de viatjar amb un grup d'amics culers, i va assenyalar que només va veure Soler a la tornada del viatge, però que no sabia a què es dedicava, i que després ell va convidar a dinar en un restaurant de Barcelona tot el grup que havia acudit a aquesta final a Roma entre el FC Barcelona i el Manchester United.

El 2015, sempre segons la seva versió, va comprar dues entrades per anar a la final de la Champions a Berlín entre el Barça i la Juventus, i poc després la seva filla li va comentar que també hi volia anar, i en parlar amb el grup amb el qual havia de viatjar en el mateix vol li van dir que podia recomprar una de les dues entrades que havia comprat l'artista Miquel Barceló, que finalment no podria desplaçar-s'hi. Va pagar per aquesta entrada uns 1.300 euros, que li va transferir a Ramon Camp, històric diputat de CiU amb el qual va viatjar, i va indicar que s'ha dirigit al Barça i a La Caixa per demanar la documentació necessària amb la qual acreditar la compra de les altres dues entrades. Ribó, que va respondre a les preguntes del fiscal i de la seva defensa, també va anunciar que té la intenció d'aportar un correu en què assegura que va oferir a Camp pagar la seva part del viatge, si bé no va comentar què li va respondre.

A la tornada a Catalunya, també va recordar que tot el grup va sopar en un domicili i aquí va tornar a veure Soler, qui en la seva declaració com a testimoni el 3 de febrer passat va admetre haver sufragat aquest viatge el 2015, que va incloure el lloguer d'un avió i una furgoneta per un cost total de 39.000 euros, però Ribó ahir va mantenir que no sabia qui havia pagat l'avió.