CCOO calcula un seguiment del 100% en la vaga a la petroquímica de Tarragona

CCOO va assegurar que el seguiment en la vaga convocada ahir a la petroquímica de Tarragona va ser del 100%. En un comunicat, el sindicat va afirmar a les set del matí que «la vaga ja es pot considerar històrica», i va destacar que no hi va haver incidències destacables i que els serveis mínims van treballar amb normalitat. Aquesta és la primera vaga general de la història de la petroquímica i se celebra amb el lema «Per una petroquímica forta, més seguretat i menys precarietat!». L'aturada, convocada per CCOO i UGT, arriba després de l'explosió a l'empresa Iqoxe, el 14 de gener passat, que va deixar tres víctimes mortals. La vaga va començar a 2/4 de 5 de la matinada. El secretari general de CCOO de Catalu-nya, Javier Pacheco, i el secretari del mateix sindicat d'Indústria estatal, Agustín Martín, van participar des de primera hora en diversos piquets informatius, juntament amb altres companys. Davant de DOW Chemical, Pacheco va assegurar que la vaga es fa perquè s'incrementi la seguretat a les empreses petroquímiques.