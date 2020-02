El fiscal recorre a l'Audiència el permís de Jordi Cuixart que va avalar el jutge

La Fiscalia ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona el permís de 72 hores que la presó de Lledoners va concedir al líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i que va ser avalat per la jutge de vigilància penitenciària, en considerar injustificat i que frustra el caràcter intimidatori de la condemna.

Així ho sosté la Fiscalia de Barcelona en un escrit en què nega que pretengui que Cuixart canviï el seu pensament o ideologia política, com va apuntar la jutge en avalar el permís de 72 hores, ja que el que busca el ministeri públic és que el líder d'Òmnium segueixi un tractament específic per comprendre que, per aconseguir els seus fins, no hi ha una altra via que la que estableix la «generosa» Constitució Espanyola.

En paral·lel a aquest recurs davant l'Audiència de Barcelona perquè anul·li el permís de 72 hores a Cuixart, la Fiscalia també ha demanat recentment al jutjat de vigilància penitenciària que revoqui l'aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari al líder d'Òmnium, que des del 13 de febrer surt de presó per anar a treballar a la seva empresa i exercir voluntariat de dilluns a divendres, durant nou hores i mitja al dia.

Després que la junta de tractament de Lledoners proposés el 24 de gener passat concedir un permís de tres dies a Cuixart, la Fiscalia va demanar al jutge de vigilància penitenciària que el revoqués, argumentant que el líder d'Òmnium no s'ha penedit i que ha assegurat que «ho tornaria a fer».

La jutge va rebutjar el recurs que va presentar la Fiscalia i va avalar el permís a Cuixart perquè ha tingut una «bona conducta» a la presó i que la seva frase «ho tornaria a fer» es limita a la «mera expressió d'un pensament ideològic / polític» .

La magistrada també va desestimar l'argument de la Fiscalia que per concedir aquest permís de 72 hores Cuixart hauria de seguir abans un tractament específic sobre el delicte de sedició, cosa que va interpretar com la voluntat que canviés o modifiqués el seu pensament o ideologia política sobre el dret a decidir.

En el seu recurs davant l'Audiència, la Fiscalia replica a la jutge que no és cert, com «erròniament» va afirmar la magistrada, que pretenguin que Cuixart canviï d'ideologia. L'objectiu, insisteix el ministeri públic, és que el líder d'Òmnium se sotmeti a un programa específic de tractament que l'ajudi a comprendre que «per assolir els fins que pretén, legítims en la generosa Constitució Espanyola, no hi ha una altra via que la de la modificació legislativa per les vies legals que la mateixa llei estableix».