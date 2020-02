Jutgen a Bèlgica la demanda de Puigdemont a Llarena

Un tribunal belga de primera instància celebrarà avui la primera vista sobre la demanda civil presentada per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els seus exconsellers exiliats a Bèlgica contra el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena per suposada vulneració de la seva presumpció d'innocència.

L'audiència, que té lloc després de dues sessions prèvies per fixar el calendari judicial i la composició del tribunal (que tindrà tres jutges en lloc d'un), començarà a 3/4 de 9 al jutjat francòfon del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les.

A la vista no s'abordarà el fons de l'assumpte, és a dir, la suposada vulneració de la presumpció d'innocència per part de Llarena, sinó que les parts traslladaran oralment a la cort per què creuen que la Justícia belga és competent o no per assumir el cas.

Els advocats dels polítics independentistes exiliats a Bèlgica el 2017, Puigdemont i els seus exconsellers, demanaran a la cort que enviï una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè aquest determini l'abast de la immunitat judicial de Llarena que al·lega Espanya.

La decisió del tribunal belga no serà immediata i podria demorar-se almenys un mes, van coincidir a assenyalar diferents fonts judicials.

La demanda va ser presentada inicialment per Puigdemont i els exconsellers autonòmics Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig i Meritxell Serret el juny del 2018 contra Pablo Llarena, el jutge que va instruir la causa de l'1-O, en considerar que el magistrat suposadament hauria vulnerat la seva presumpció d'innocència en diverses de les seves decisions. Es referien a una xerrada a Oviedo el febrer del 2018 en la qual el magistrat sostenia que els processats no eren presos polítics.