'Independentistes d'esquerra' convoca una assemblea per buscar una estratègia conjunta

El col·lectiu 'Independentistes d'esquerra' ha convocat una assemblea oberta pel 29 de març amb l'objectiu de definir la unitat estratègica de l'independentisme. Durant la presentació del seu manifest, aquest dissabte al matí a l'Ateneu Barcelonès, els impulsors de la iniciativa han reiterat la intenció de "consolidar i complementar" la línia d'actuació dels eurodiputats de JxCat Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. El manifest defensa crear una "candidatura de país des de la radicalitat democràtica, de baix a dalt", amb el suport de partits i entitats. D'altra banda, Jordi Romeva, pare de Raül Romeva i membre del Consell per la República, ha demanat als líders independentistes empresonats que "passin el relleu" a altres persones.

El manifest del col·lectiu té més de 250 adhesions segons la web 'Independentistesdesquerra.cat', i busca bastir un "front comú" a l'entorn de la figura de Puigdemont. Aposta per superar els partits polítics actuals i, per això, dedicaran el mes de març a consensuar un full de ruta, d'on se'n faran esmenes per cloure la ponència que s'haurà de debatre i votar el dia 29.

El manifest l'impulsen l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu -que aquesta setmana va anunciar que es donava de baixa d'ERC després de 30 anys de militància-; l'arqueòleg Eudald Carbonell; l'exdiputat del PSC Ignasi Carnicer; l'escriptor i exdiputat de la CUP Julià de Jódar; el filòleg del grup Koiné Josep Ferrer; la presidenta del Col·lectiu de Dones dels Països Catalans, Maria Antònia Font; l'exdiputat europeu per ERC Bernat Joan; l'exvicepresident de l'ANC Jaume Marfany.

També hi figuren el president d'Estat Català Jordi Miró; el pallasso i exregidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona; el cofundador de l'ANC Pere Pugès; l'exalcalde de Torrelles de Llobregat Ferran Puig; la membre de la CUP i Poble Lliure Blanca Serra; l'exconseller de la Generalitat i catedràtic emèrit de la UAB Carles Solà, i l'exrectora de la UOC Imma Tubella, entre d'altres.