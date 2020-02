La jutgessa arxiva la denúncia de la CUP pel desplegament policial a la seu dels anticapitalistes

El jutjat d'instrucció 9 de Barcelona va arxivar ahir la denúncia contra el desplegament de la policia espanyola diverses hores a la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017. Els anticapitalistes van presentar una denúncia pel delicte de coaccions contra el cap de la Brigada Provincial d'Informació i el reponsable de l'operatiu. La jutgessa argumenta que no hi va haver un delicte de coacció perquè els agents no van impedir l'accés ni la sortida de la seu de cap militant o treballador del partit i «es van limitar a romandre a l'exterior» després d'haver «intervingut a la via pública material propagandístic» obeint l'ordre de la Fiscalia superior de Catalunya per impedir la votació. L'advocat de la CUP, Benet Salellas, va anunciar que recorreran.

El text indica que les diligències que van fer agents del Cos Nacional de Policia es van dur a terme «en l'exercici legítim de les funcions que com a policia judicial tenien expressament encomanades» i segons les ordres de la Fiscalia superior de Catalunya contra la celebració del referèndum. Per això els policies s'hi van dirigir després d'assabentar-se que a la seu de la CUP «s'hi podria trobar material relacionat amb els actes de preparació i celebració del referèndum». «Els agents hi van intervenir davant la sospita que a la seu de la CUP hi poguessin trobar instruments, efectes i material relacionat amb els preparatius del referèndum», sosté.