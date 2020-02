Calviño, sobre la taula de diàleg: «El correcte és que els representants formin part dels respectius governs»

La vicepresidenta d'Assumptes Exteriors del govern espanyol, Nadia Calviño, veu lògic que la taula de diàleg estigui integrada per representants dels respectius executius i no per polítics com Oriol Junqueras o Carles Puigdemont. "Tractant-se d'una taula de diàleg entre governs, el correcte és que els representants formin part dels governs respectius", ha assegurat com a resposta a un comunicat difós pel Govern en què destaca que la representació catalana hauria d'estar integrada per Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Marta Rovira. Calviño ha fet aquestes declaracions poc després de conèixer la composició de la representació catalana a la taula de diàleg, en una visita a l'edifici Pier01, de Barcelona Tech City.

La delegació catalana per a la taula de diàleg estarà encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès. A la trobada també hi assistiran els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch, així com els diputats Elsa Artadi (JxCat), Marta Vilalta i Josep Maria Jové (ERC) i l'excap de gabinet dels presidents Puigdemont i Torra, Josep Rius.