Igea es presenta contra Arrimadas per liderar Cs carregant contra la candidata i l'hiperlideratge

Francisco Igea, vicepresident de Castella i Lleó per Ciutadans, ha donat per fet aquest dilluns que disputarà a Inés Arrimadas el liderat del partit després de la marxa d'Albert Rivera. Igea ha advocat a TVE per tornar al partit "plenament liberal" que no té por de "pactar a esquerra i dreta" posant com a única línia vermella "les seves polítiques", i ha refusat els "hiperlideratges i cesarismes". Igea ha defensat un partit "ferm en els seus principis però tranquil" i ha subratllat que el que no cal és "un altre partit a la trinxera". El vicepresident castellà, que ha negat rotundament haver negociat amb Arrimadas càrrecs al partit, ha assegurat que la seva oponent és una "parlamentària excel·lent" però no la "líder idònia" per al partit.

A parer del vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Ciutadans ha de ser un "partit democràtic", i ha considerat que no es pot tenir una formació "on tothom deu el càrrec a una persona". Això, ha afegit, fa que "no siguis lliure" i que "no retis compte a qui toca, que és la militància". Segons Igea, aquest és "el problema" de Ciutadans.

També ha criticat els pactes de coalició amb el PP per anar junts al comicis bascos, i potser gallecs i catalans. "A Espanya, amb les coalicions gairebé mai dos més dos sumen quatre", ha advertit. També s'ha preguntat "què passa" amb el programa dels taronges, i ha lamentat que, "de moment", l'únic que se sap és que el partit ha renunciat a un dels seus principis, el de la "igualtat fiscal entre els espanyols", és a dir, el rebuig tradicional al concert basc.

Sobre el candidat al País Basc, Igea ha afirmat que Carlos Iturgaiz és "un heroi" per la seva trajectòria davant d'ETA, però ha afegit que "no és el candidat de Cs".

Finalment ha advocat perquè el partit esdevingui una formació "instal·lada en la moderació" que surti de la "crispació permanent".