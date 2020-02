El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, no assistirà a la reunió de la taula de diàleg amb la Generalitat d'aquest dimecres a la tarda a Moncloa per una "forta amigdalitis". Fonts governamentals han explicat que ha suspès la seva agenda del dia "per poder recuperar-se i per prescripció mèdica". Iglesias tampoc assisteix a la sessió de control a l'executiu que té lloc al matí al Congrés dels Diputats.