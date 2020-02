Iceta defensa que cal una reforma del Codi Penal com un «gest» cap als presos

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va defensar ahir que cal reformar el Codi Penal com un «gest» cap als presos del procés per mostrar que el Govern central està «disposat a canviar les coses a millor». «No vol dir que el que va passar a Catalunya el 2017 no sigui greu. Saltar-se la Constitució i l'Estatut, imposar la voluntat sobre una majoria de ciutadans és gravíssim. Ara, és una sedició? Si ho és, mereix una pena tan alta?», es va preguntar en una entrevista a la Ser. Així, va recordar que és la primera vegada que un tribunal ha aplicat aquest tipus penal i que «la mateixa sentència i la valoració d'alguns juristes apunten que hi ha dificultats per ajustar el que va passar a allò que el Codi Penal planteja». Al seu parer, els delictes de rebel·lió i sedició es van concebre «per a cops d'estat militars i no per a altres coses».