Cuixart creu que «l'amnistia i la fi de la repressió» marcaran la voluntat «real» de dialogar de Sánchez

Jordi Cuixart ha alertat aquest divendres en una carta adreçada als socis d'Òmnium Cultural des de la presó de Lledoners que la voluntat de diàleg "real" de la taula de negociació entre els governs català i espanyol es veurà "amb l'amnistia i la fi de la repressió". El president de l'entitat ha reivindicat, dos dies després de la primera reunió de la taula, un diàleg "sincer i sense renúncies" i ha alertat que si es "perverteix" el valor de la paraula, seria una "greu irresponsabilitat" i un "menyspreu als més de 2.500 represaliats". Per això ha subratllat que la negociació només serà útil "si som exigents a l'hora de garantir que no es perverteixi el valor de la paraula".

En paral·lel, el president d'Òmnium ha fet una crida a participar en l'acte concertat per l'independentisme dissabte a Perpinyà, com a manera demostrar que "lluitar contra la repressió i mantenir la dignitat" són "una de les millors maneres d'avançar".

L'acte, ha afirmat Cuixart, servirà per reivindicar l'exili com a "eina fonamental i imprescindible de la lluita compartida per l'autodeterminació", i ha afirmat que el "destí" dels presos i els exiliats està "unit d'una manera granítica", igual com, ha dit, ha de ser la unitat de l'independentisme.

Finalment, Cuixart ha felicitat Enric Casasses per l'obtenció del 52è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. El president d'Òmnium ha afirmat que la veu "transgressora i valenta" del premiat "encoratja a abraçar sense por la llibertat".