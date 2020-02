Johnson avisa que no acceptarà sotmetre's a les normes de la Unió Europea

El primer ministre britànic, Boris Johnson, avisa que el Regne Unit no se sotmetrà a les normes de la Unió Europea i amenaça d'abandonar les negociacions sobre la futura relació si el juny no hi ha progressos.

En un document publicat pel govern britànic en què exposa les seves aspiracions en la negociació, el govern britànic confia assolir un acord el setembre, però avisa que si el juny no s'han tancat les línies generals del pacte els britànics deixaran la negociació per «centrar-se en les preparacions nacionals per sortir del període de transició», que conclou el 31 de desembre.

Segons el text, durant la negociació amb la Unió Europea el Regne Unit buscarà «una relació basada en la cooperació amistosa entre sobirans iguals».