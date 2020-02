Puigdemont després d'arribar al sud de França: «Hem entrat a Catalunya»

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha arribat aquest divendres al sud de França --a la regió que els independentistes denominen 'Catalunya Nord'-- per assistir dissabte a l'acte del Consell per la República a Perpinyà: "Hem entrat a Catalunya".





Hem entrat a Catalunya. Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender #LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/5yKKjspOim — Carles Puigdemont (@KRLS) February 28, 2020

No @KRLS no estàs a Catalunya, estàs a França, una República, una i indivisible. Estàs protegit per la teva immunitat parlamentària, però no ets benvingut allí... estàs provocant a Espanya, un Estat de Dret i una bella democràcia i estàs atemptant contra els valors de la UE — Manuel Valls (@manuelvalls) February 28, 2020

"Molt contents i emocionats de tornar a trepitjar terra catalana com a persones lliures, després de més de dos anys i tres mesos vivint a l'exili. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. #nosurrender #LlibertatPresosPoliticsiexiliats", ha afirmat en un tuit que ha recollit Europa Press.El president de la Generalitat, Quim Torra , ha compartit aquesta publicació i li ha donat la benvinguda: "Benvingut a casa, president Puigdemont!".L'acte ha despertat crítiques i no s'han fet esperar, el regidor de Barcelona pel Canvi a l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valls, li ha contestat amb un tuit:Perpinyà ( França ) acull aquest dissabte milers d'independentistes que aniran a veure el líder de JxCat , Carles Puigdemont, molt a prop de casa seva,, encara que amb menor entusiasme i representació, en un moment de divisió entre els dos socis del Govern.El Parc de les Exposicions de la localitat francesa albergarà el primer gran acte organitzat pel denominat Consell per la República, l'ens creat per Carles Puigdemont a Bèlgica per prosseguir amb el procés sobiranista.A les 12 del migdia començarà l'acte polític amb les intervencions del mateix Puigdemont i dels també eurodiputats de JxCat Toni Comín Clara Ponsatí . També hi participaran, però a través de vídeo o carta, la secretària general d' ERC resident a Ginebra (Suïssa), Marta Rovira , i els polítics presos Oriol Junqueras per donar veu als líders a la presó i a l'"exili", JxCat és la formació més bolcada en l'esdeveniment, mentre que ERC ho mira amb més distància i la CUP ni hi participa, perquè el veu partidista.El contrast s'observa en les delegacions dels dos principals partits independentistes: per part de JxCat, assisteixen tots els consellers, diputats, senadors i dirigents, amb el president Quim Torra al capdavant. Pere Aragonès , ni el president de Parlament, Roger Torrent . Així que la delegació republicana queda relegada a la portaveu a la cambra catalana, Anna Caula, el regidor Ernest Maragall i el secretari d'organització, Isaac Peraire.ERC i CUP veuen amb cert recel un acte que ofereix com a principal al·licient veure Carles Puigdemont trepitjant el sud de França,, en un context preelectoral a Catalunya. L'expresident recala a Perpinyà per primera vegada després d'aconseguir la condició de membre de el Parlament Europeu i la corresponent immunitat que, de moment, gaudeix en tots els països de la UE , excepte Espanya.Allunyat a més de mil quilòmetres de la seva llar des de finals del 2017,, ja que se situa només a 90 quilòmetres de la Girona que va governar abans de prendre el testimoni d' Artur Mas a la Generalitat.L'acte de Perpinyà no arriba en el millor moment de relacions entre JxCat i ERC, en ple encreuament de retrets pel sostre de despesa dels Pressupostos de Govern de Pedro Sánchez que Esquerra va contribuir a aprovar amb la seva abstenció, mentre que els posconvergentes van votar-hi en contra. En una entrevista a TV3 , el vicepresident de la Generalitat i coordinador d'ERC, i ha defensat que el nou sostre de despesa permetrà que la Generalitat tingui dues dècimes més de dèficit, que s'estima en 500 milions d'euros.Per la proximitat amb Catalunya,, ja que arribaran centenars d'autocars procedents de diversos punts de Catalunya, més els independentistes que hi assisteixin en vehicles particulars o en tren.La tinenta d'alcalde de Perpinyà, Annabelle Brunet, ha apuntat que es podria doblar la població (té uns 120.000 habitants) en un acte que, segons ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio,, tot i que al principi va comunicar al consistori que no era una "bona idea" acollir-lo.Abans de l'esdeveniment, l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, rebrà demà al consistori Carles Puigdemont i el president de la Generalitat, Quim Torra.