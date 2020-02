A continuació et plantegem unes quantes qüestions d'actualitat del territori Central que hem publicat a Regió7 al llarg del mes de febrer.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no, i no podràs rectificar. Fes clic a "següent" per avançar en el test. Tens un minut i mig per respondre.

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Quin comerç històric de Manresa ha tancat aquest febrer?</li><li>A partir del maig de l'any que ve Manresa implantarà de forma progressiva per barris el sistema de contenidors de recollida de brossa que només s'obren amb una targeta. Quants dies a la setmana es podrà obrir el contenidor de rebuig?</li><li>Qui va ser mata-ruc d'honor del carnaval de Solsona 2020?</li><li>Quantes temporades ha jugat la tennista establerta a Navarcles María José Martínez, abans de retirar-se d'aquest esport? </li></ul><p></noiframe>