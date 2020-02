Astèrix va lluitar contra Coronavirus en el penúltim volum de la sèrie

Els qui fullegin un exemplar de la penúltima aventura d'Astèrix i Obèlix, Astèrix a Itàlia, tindran una sorpresa: els dos gals van lluitar fa més de 2.000 anys contra un personatge anomenat Coronavirus. Una coincidència premonitòria que no ha passat per alt a les xarxes socials i que, a més, té lloc en un dels països més afectats pel virus. A Astèrix a Itàlia (2017), els dos protagonistes s'enfronten en una cursa de quadrigues per tot Itàlia a Coronavirus, un personatge emmascarat que, tot i estar a punt de guanyar, acaba tenint un accident a pocs metres de l'arribada.