Un infectat a l'Equador revela que el virus original de Wuhan ja circulava per Espanya el 14 de febrer

El Govern de l'Equador va confirmar ahir que una ciutadana equatoriana resident a Espanya s'ha convertit en el primer cas de coronavirus en el territori nacional. La dona va ingressar a l'Equador el dia 14 de febrer i això confirma que el virus ja era a Espanya almenys per aquestes dates. La pacient, de 70 anys, està en estat crític i es troba en teràpia «intensiva» en un dels hospitals per atendre coronavirus. El pronòstic és reservat.

Mentrestant a Espanya, el ministeri de Sanitat no creu que siguin necessaris «nous protocols sanitaris» i no veu motius per suspendre actes perquè «ara mateix no hi ha informació que ho indiqui», afirmava el director del Centre de Coordinació d'Alerta i Emergència Sanitàries, Fernando Simón. De fet, la majoria dels casos que s'han identificat a l'Estat, segons va afirmar Simón, han viatjat a Itàlia o han tingut un contacte estret amb persones que havien tornat de la zona de risc d'Itàlia.

En canvi, hi ha dos casos a la Comunitat de Madrid que inicialment no tenen relació amb una importació del coronavirus i ha afegit que s'estan fent investigacions sobre aquests dos casos. Tot i així, Simón ha volgut remarcar que «si s'han generat cadenes de transmissió a Espanya, no s'estan produint brots».